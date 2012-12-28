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В России
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сегодня, 14:30
В Таджикистане задержали 9 человек по делу о теракте в «Крокусе»
Девять человек задержаны в Таджикистане, которых считают причастными к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле".
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — отметил источник.
Задержанных подозревают и в контактах с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".
Источник добавил, что спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками, которые принимали участие в задержаниях, находясь в Душанбе.
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Владимир Путин сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают базу пособников.
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