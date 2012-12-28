«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
В мире
1
12 минут назад
На Солнце произошла мощная вспышка
Утром 28 марта на Солнце случилась мощная вспышка класса М.
"28 марта в 9:29 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3615 (S14W51) зарегистрирована вспышка M7.1 продолжительностью 30 минут", — говорится в сообщении ИПГ.
Специалисты предупредили, что 29 марта также могут произойти вспышки класса X, солнечная активность будет от умеренной до высокой. В связи с этим в отдельные часы могут произойти ухудшения условий КВ-радиосвязи.
Все солнечные вспышки разделены по классам в зависимости от пика интенсивности рентгеновского излучения. Явления класса A, B и С считаются наиболее слабыми, М — сильными, но не экстремальными, а X-класса — самыми мощными. Внутри каждого класса также указываются цифры от 1 до 10 (и выше для вспышек X-класса) — они обозначают относительную мощность явления.
0
0
0
0
0
Комментарии