«ЭкоПром-Липецк» за месяц закупил четыре новых мусоровоза

За последний месяц региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» закупил сразу четыре единицы спецтехники для вывоза отходов. Пополнение автопарка обошлось компании в 68 миллионов рублей.

Спецтехника уже приступила к работе на маршрутах города. Машины предназначены для разных условий работы: два компактных мусоровоза на шасси КАМАЗ вмещают в себя порядка 40 евроконтейнеров за один рейс. Но их небольшие размеры позволяют преодолеть полосу препятствий в виде припаркованных автомобилей и узких разворотов.





Две единицы спецтехники более вместительные – за рейс в них можно загрузить отходы со 100 евроконтейнеров, также система погрузки позволит использовать их для загрузки отходов из бункеров для крупногабаритных отходов.





«В этом году у нас большие планы на обновление автопарка спецтехники: мы планируем закупить десять новых мусоровозов, на эти цели выделим порядка 160 миллионов рублей. Четыре мусоровоза уже приступили к работе, еще две машины мы ожидаем на следующей неделе. Новая спецтехника соответствует современным экологическим требованиям и стандартам», - отметили в пресс службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Мусоровозы оснащены датчиками системы ГЛОНАСС. Каждый из них интегрирован регоператором в цифровую систему мониторинга для отслеживания работы.

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