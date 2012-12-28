Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погода в Липецке пошутит на 1 апреля
Общество
На территории НЛМК умер сотрудник подрядной организации
Происшествия
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
В Липецкой области приняли 400 белгородских детей
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Происшествия
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Общество
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
Происшествия
Радом с местом январской коммунальной аварии провалился асфальт
Происшествия
В Липецкой области начались палы сухой травы
Происшествия
В ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов арестованы 19 автомобилей
Происшествия
Газовые службы проводят тренировочные занятия в центре Липецка
Общество
На окружной трассе столкнулись «Лада Приора» и грузовик: пострадал водитель легковушки
Происшествия
Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей
Происшествия
34-летнюю липчанку обвиняют в нападении на инспектора отдела безопасности штрафного изолятора
Происшествия
В Грязинском районе с поличным поймали застреливших двух кабанов браконьеров
Происшествия
Читать все
Бизнес
310
сегодня, 10:35

«ЭкоПром-Липецк» за месяц закупил четыре новых мусоровоза

За последний месяц региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» закупил сразу четыре единицы спецтехники для вывоза отходов. Пополнение автопарка обошлось компании в 68 миллионов рублей.

Спецтехника уже приступила к работе на маршрутах города. Машины предназначены для разных условий работы: два компактных мусоровоза на шасси КАМАЗ вмещают в себя порядка 40 евроконтейнеров за один рейс. Но их небольшие размеры позволяют преодолеть полосу препятствий в виде припаркованных автомобилей и узких разворотов.

Две единицы спецтехники более вместительные – за рейс в них можно загрузить отходы со 100 евроконтейнеров, также система погрузки позволит использовать их для загрузки отходов из бункеров для крупногабаритных отходов.

«В этом году у нас большие планы на обновление автопарка спецтехники: мы планируем закупить десять новых мусоровозов, на эти цели выделим порядка 160 миллионов рублей. Четыре мусоровоза уже приступили к работе, еще две машины мы ожидаем на следующей неделе. Новая спецтехника соответствует современным экологическим требованиям и стандартам», - отметили в пресс службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Мусоровозы оснащены датчиками системы ГЛОНАСС. Каждый из них интегрирован регоператором в цифровую систему мониторинга для отслеживания работы.

Реклама. АО ЭкоПром-Липецк

Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru