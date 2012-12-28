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В России
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42 минуты назад

В Росздравнадзоре заявили о достаточных запасах инсулина в РФ на 8,6 месяца

Ранее сообщалось, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу.

Запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт в России на сегодняшний день хватит на 8,6 месяца, - рассказали ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Ъ" со ссылкой на данные мониторинга госзакупок сообщила, что в первом квартале этого года государственные закупки сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп" сократились на 95%, до 22 миллионов рублей, хотя ранее препарат лидировал по объему среди лекарственных средств этого сегмента, а из аптек он уже пропал. С января по март 2024 года в России госзакупки инсулина снизились на 70% до 350,7 миллиона рублей.

"По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием инсулин аспарт по РФ - 8,6 месяца, в медицинских организациях - 10,5 месяца, в аптечных организациях - 2,5 месяца", - говорится в сообщении.

Сверхбыстрый инсулин не получится найти в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов, он также отсутствует в продаже крупных онлайн-продавцов. В датской Novo Nordisk, в свою очередь, объяснили проблемы с поставками повышенным спросом, из-за которого в поставке некоторых препаратов наблюдаются задержки. Там подчеркнули, что при обеспечении наличия препаратов они "отдают приоритет льготному отпуску".



инсулин
здоровье
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