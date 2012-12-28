В Росздравнадзоре заявили о достаточных запасах инсулина в РФ на 8,6 месяца

Ранее сообщалось, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу.