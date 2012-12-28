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В мире
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сегодня, 10:43
Япония продлила на год отмену для РФ льготного режима в торговле
Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще сроком на один год.
Принятое ранее решение об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией действовало до 31 марта. На прошедшем 29 марта заседании решено продлить его до конца марта 2025 года. Отмена льготного режима была введена японской стороной в марте 2022 года сроком на год и уже продлевалась в 2023 году.
Импорт из стран, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке. В связи с этим ранее были повышены пошлины на ввоз из России древесины с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%. Вместе с тем применительно к энергоресурсам, которые занимают большую часть японского импорта из РФ, тарифные ставки не повышались и по-прежнему остаются нулевыми.
Товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3%, до 1,43 трлн иен (около $9,6 млрд по текущему курсу). Импорт из России в Японию в 2023 году снизился на 47,2%, до 1,04 трлн иен ($7,02 млрд). Экспорт из Японии в РФ сократился на 34,5%, до 395,5 млрд иен ($2,67 млрд). Главной причиной снижения товарооборота между двумя государствами стали ограничительные меры, введенные японской стороной на фоне ситуации на Украине.
Режим наибольшего благоприятствования - один из основополагающих принципов деятельности Всемирной торговой организации - предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству. Это касается, в частности, таможенных льгот.
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