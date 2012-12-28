«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
34-летнюю липчанку обвиняют в нападении на инспектора отдела безопасности штрафного изолятора
Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
В России
199
28 минут назад
В Белгороде в результате воздушной атаки повреждены 17 многоквартирных домов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядах Vampire. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22.
В Минобороны также сообщили, что минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей, - рассказал губернатор в своем Телеграм-канале.
⠀
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль, - говорится в сообщении.
Гладков добавил, что накануне 300 белгородских детей прибыли в Липецкую область, а 250 – в Ханты-Мансийский автономный округ. Также в пунктах временного размещения Воронежской области, Ярославской области, Карачаево-Черкесии находятся более 1000 взрослых белгородцев. А в пунктах временного размещения Белгородской области - более 2000 человек из Грайворонского округа.
⠀
0
0
0
0
0
Комментарии