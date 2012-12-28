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28 минут назад

В Белгороде в результате воздушной атаки повреждены 17 многоквартирных домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядах Vampire. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Минобороны также сообщили, что минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей, - рассказал губернатор в своем Телеграм-канале.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль, - говорится в сообщении.

Гладков добавил, что накануне 300 белгородских детей прибыли в Липецкую область, а 250 – в Ханты-Мансийский автономный округ. Также в пунктах временного размещения Воронежской области, Ярославской области, Карачаево-Черкесии находятся более 1000 взрослых белгородцев. А в пунктах временного размещения Белгородской области - более 2000 человек из Грайворонского округа.

Белгород
воздушная атака
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