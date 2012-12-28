Директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых: «Основа технологичного будущего – качественная связь»

Павел Седых рассказал о модернизации оборудования, вкладе искусственного интеллекта в развитие сети Tele2 и участии компании в федеральной программе по устранению цифрового неравенства.

Сотовая связь появилась больше 30 лет назад и с тех пор бурно развивается. Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без смартфонов и мобильного интернета. Ведь все самое нужное всегда под рукой: рабочие коммуникации, личные переписки, банковские приложения, карты и навигация.

Важным импульсом цифровизации стала пандемия коронавируса, период массовой самоизоляции. Многие привычные процессы перешли в дистанционный формат, возросла востребованность онлайн-сервисов. И с каждым годом интернет-активность пользователей только увеличивается. Чтобы отвечать растущим потребностям своих абонентов, мобильные операторы постоянно вкладываются в модернизацию оборудования и расширение зоны покрытия.

Об итогах технического развития сети Tele2 в Липецкой области в 2023 году и о планах на 2024-й GORОD48 рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых.

— В Липецкой области на протяжении всего 2023 года не прекращались работы по модернизации и расширению сети Tele2. Расскажите, что было сделано?

— Работа по модернизации и расширению действующей сети компанией Tele2 проводилась во всех 18 районах Липецкой области — ни один не был оставлен без внимания. Мы модернизировали более 40% объектов связи. Сетевая инфраструктура — очень сложный механизм, поэтому в вопросах оптимизации оборудования речь идет о базовых станциях, коммуникационных узлах, линиях передачи данных, концентраторах, модемах и так далее.

Наибольший объем работы по улучшению качества голосовой связи и увеличению скорости передачи данных в сети Tele2 был проведен в семи муниципалитетах: Липецке, Ельце, Грязях, а также Воловском, Лебедянском, Хлевенском и Усманском районах. В частности, в Липецке в декабре 2023 года мы завершили рефарминг.

— Что такое рефарминг? Какой эффект абонент может заметить от его проведения?

— Радиочастотный спектр ограничен, кроме того, частотами пользуются не только операторы сотовой связи. Рефарминг — это грамотное управление ограниченным ресурсом. Суть этого вида технических работ заключается в перераспределении частот, на которых работает мобильный оператор, на конкретной базовой станции.

Специалисты настраивают оборудование таким образом, что частота, на которой раньше работал только 3G-интернет, начинает использоваться для улучшения сервиса LTE (4G-интернета). Рефарминг позволяет увеличить ёмкость сети и скорость передачи данных.

Согласно нашим замерам, благодаря рефармингу в Липецке скорость мобильного интернета в сети Tele2 в среднем увеличилась на 19%. Это почувствовали абоненты во всех районах города. В 2024 году аналогичные работы запланированы в районных центрах, например, сейчас наши усилия сосредоточены в Усмани и Грязях.

— Tele2 активно участвует в реализации программы Минцифры России по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях. Что было сделано в 2023 году?

— В программе Минцифры России Tele2 выступает в качестве центра компетенций, эксперта в вопросах проектирования и строительства сотовой сети, в том числе в условиях сложного ландшафта. В 2023 году совместно с «Ростелекомом» мы обеспечили качественной связью более 8 500 жителей 32 малых населенных пунктов в сельской местности. В этих селах и деревнях теперь есть доступ к высокоскоростному мобильному интернету, а значит, ко всем технологиям и современным сервисам, что открывает людям новые возможности для обучения, работы, решения бытовых вопросов.

— Где можно ознакомиться с перечнем населенных пунктов на текущий год? По каким критериям происходит отбор в программу?

— В 2024 году в адресный план включены 39 малых населенных пунктов Липецкой области. Со списком можно ознакомиться на сайте Минцифры РФ. Отбор происходит путём народного голосования. Каждый житель региона на портале «Госуслуги» может проголосовать за улучшение связи в том или ином малом населенном пункте. Под программу попадают небольшие поселения, где живет от 100 до 500 человек.

— В начале года компания Tele2 объявила, что в развитии сети и улучшении качества связи делает ставку на искусственный интеллект (ИИ). Как он помогает?

— Мы уже говорили, что сотовая связь — это сложный механизм с множеством подсистем, и чтобы предоставить нашим пользователям максимально возможное качество связи, нужно наладить синхронную работу этих подсистем. Для ручного управления всеми процессами просто не хватит сотрудников, к тому же нет необходимости занимать людей монотонной работой. Поэтому многие рутинные процессы мы поручили искусственному интеллекту. У него в Tele2 даже есть собственное имя – Миа.

Конечно, человеческий интеллект полностью заменить невозможно. ИИ создан как раз для того, чтобы помогать: оптимизировать процессы и высвобождать сотрудникам больше времени на решение сложных задач, требующих освоения новых знаний и творческого подхода.

— Что именно делает ИИ для улучшения качества связи?

— Во-первых, Миа управляет изменением углов наклона антенн базовых станций при помощи Ret-моторов, чтобы откорректировать работу оборудования. Различные факторы могут нарушать правильное положение антенн, что сказывается на качестве услуг.

Во-вторых, искусственный интеллект отвечает за перераспределение нагрузки на сеть, что очень важно. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета. Загруженность базовых станций неравномерна. Даже одна и та же станция в разное время года, дни недели и время суток выполняет разный объем работы. ИИ постоянно анализирует состояние сети и в периоды пиковой активности абонентов распределяет нагрузку между базовыми станциями разных стандартов связи – 2G, 3G, 4G – и частотами, чтобы обеспечить каждому клиенту максимально качественную услугу.

— А на качество обслуживания искусственный интеллект влияет?

— Да. И, на мой взгляд, исключительно положительно. С Миа может лично пообщаться любой абонент, зайдя на наш сайт или в приложение «Мой Tele2». Искусственный интеллект использует более чем 400 алгоритмов, он анализирует профили потребления каждого клиента и затем выдает персональные рекомендации, какие продукты и услуги больше всего отвечают потребностям пользователя.

Например, мне сегодня Миа предложила интересные варианты, как распорядиться накопленными минутами. В Tele2 их можно обменять на фильмы в сервисе Wink или скидку на приобретение новой техники в наших салонах связи.

— Каким вы видите типичного абонента Tele2? Что для него важно?

— Tele2 — динамично развивающаяся компания, которая применяет передовые технологии и обеспечивает своих абонентов связью высокого качества. Думаю, нас выбирают активные люди, которые не хотят отказываться от общения и привычных интернет-сервисов, где бы ни находились — в городе, сельской местности или в дороге.

По данным нашим аналитиков, количество уникальных пользователей мобильных приложений, мессенджеров, маркетплейсов, стриминговых платформ только в 2023 году в целом по России выросло на 17%, а с начала 2022 года — на 69%! Представляете, как выросла интернет-активность?

Самое главное для нас — полностью удовлетворять потребности абонентов. Мы стараемся работать не просто хорошо, а на опережение. Предугадывать, что может понадобиться клиентам завтра, и уже сейчас создавать соответствующую инфраструктуру, разрабатывать и тестировать продукты, комплексные решения. Поэтому перед нами всегда стоят три задачи: расширение сети, модернизация действующего оборудования и улучшение качества обслуживания абонентов.

— Павел, интересно узнать о планах компании. Что Tele2 будет делать в этом году?

— Мы продолжаем работу по модернизации инфраструктуры и расширению покрытия. Развитие сети – это процесс непрерывный и крайне важный. Технологии не стоят на месте. Беспилотный транспорт, телемедицина уже стали реальностью. Думаю, завтрашний день сделает возможным, например, проведение онлайн-операций с дистанционным участием редких специалистов. Безусловно, основа технологичного будущего — качественная связь.

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