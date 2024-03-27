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В России
38
54 минуты назад

В РФ с 1 апреля может резко подорожать техника и электроника

По данным онлайн-ретейлеров, по самым оптимистичным прогнозам, рост цен составит порядка 15%.

В России с 1 апреля может снизиться порог беспошлинных онлайн-покупок с 1000 евро до 200, что может стать причиной роста стоимости техники на 20%, - пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru

Уточняется, что в стране всегда существовал порог до 200 евро, однако в 2022 году его повысили до 1000 евро для поддержки параллельного импорта. В апреле порог могут снова снизить в пять раз. Пошлина составляет 15% от цены товара и от превышения порога цены. Например, при покупке товара за 250 евро итоговая стоимость с учетом пошлины составит уже 257,5 евро, - пишет портал со ссылкой на представителей рынка.

Представители онлайн-ретейла заявили, что снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10-20%.
техника
экономика
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