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В России
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7 минут назад
Врач назвала дефицит тестостерона у мужчин причиной потери мышц
Доктор эндокринолог Юлия Сидоркина поделилась информацией о том, как изменения уровня тестостерона влияют на внешний вид мужчины.
По ее словам, тестостерон является основным мужским половым гормоном, который отвечает за формирование вторичных половых признаков, а также способствует уменьшению жировой массы и наращиванию мышц.
Снижение уровня гормона сразу сказывается на внешности. Так, у мужчины уменьшается мышечная масса, а жировая ткань в области живота, бёдер и ягодиц начинает увеличиваться. Также дефицит тестостерона может привести к снижению роста волос на теле, отёчности лица, сухости кожи и гинекомастии, то есть увеличению грудных желёз, - отмечает эксперт.
Уровень гормона начинает естественным образом снижаться у мужчин в возрасте около 40 лет. Замедлить этот процесс можно, изменив свой образ жизни. Нужно правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, высыпаться, - уточняет специалист.
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