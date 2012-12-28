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В России
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19 минут назад
ЦБ РФ предупреждает о мошенниках при подаче налоговой декларации
После перехода по ссылке человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика.
Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за налоговую и требуют отправить налоговую декларацию по специальной ссылке.
Ссылка ведет на сайт, на котором пользователю необходимо оставить данные банковской карты. Злоумышленники используют данные для хищения денег и других мошеннических схем.
"Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн",— говорится в Telegram-канале регулятора. В Центробанке напомнили, что с 1 января по 2 мая гражданам необходимо самостоятельно подать декларацию о доходах за прошлый год, включая доходы с продажи недвижимости, акций, сдачу недвижимости в аренду. Узнать информацию о налоговой задолженности и способах оплаты можно в личном кабинете налогоплательщика.
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