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В России
29
сегодня, 12:50

Производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов

В Национальном союзе производителей молока "Союзмолоко" заявили, что в 2023 году производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов - 524 тыс. т мороженого.

Объем производства мороженого в России в 2023 году составил рекордные 524 тыс. тонн. Показатель вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом, - об этом свидетельствуют данные рейтинга крупнейших мороженщиков России, который подготовили "Союзмолоко", информагентство Milknews и консалтинговая компания Streda Consulting.

Отмечается, что на пять крупнейших компаний приходится 43% рынка. Они обеспечили 60% прироста объемов производства мороженого.

Первое место по объемам производства заняла ГК "Айсбери", которая за год произвела 71 тысяч тонн, на втором месте — ГК "Ренна" и 55 тысяч тонн, на третьем месте — компания Unilever с годовым производством в 40 тысяч тонн.

Froneri заняла четвертую строчку с 30 тыс. тонн.

Пятерка лидеров с прошлого года изменилась: прирост на 12,6% обеспечил для ГК "Славица" попадание на 5 место в рейтинге (30 тыс. тонн), она потеснила ГК "Русский холод" на 6 позицию (26 тыс. тонн).

В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тыс. тонн), "Челны Холод" (17 тыс. тонн), ГК "Русское молоко" (13 тыс. тонн), "Полярис" (12,7 тыс. тонн).

"Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, слова которого приведены в пресс-релизе.

По оценкам союза, в 2024 году рынок сохранит позитивную динамику развития. Поддержку спросу также окажет прогнозируемое синоптиками жаркое лето, - передает "Интерфакс".

экономика
мороженое
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