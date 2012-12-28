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В России
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сегодня, 12:50
Производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов
В Национальном союзе производителей молока "Союзмолоко" заявили, что в 2023 году производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов - 524 тыс. т мороженого.
Отмечается, что на пять крупнейших компаний приходится 43% рынка. Они обеспечили 60% прироста объемов производства мороженого.
Первое место по объемам производства заняла ГК "Айсбери", которая за год произвела 71 тысяч тонн, на втором месте — ГК "Ренна" и 55 тысяч тонн, на третьем месте — компания Unilever с годовым производством в 40 тысяч тонн.
Froneri заняла четвертую строчку с 30 тыс. тонн.
Пятерка лидеров с прошлого года изменилась: прирост на 12,6% обеспечил для ГК "Славица" попадание на 5 место в рейтинге (30 тыс. тонн), она потеснила ГК "Русский холод" на 6 позицию (26 тыс. тонн).
В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тыс. тонн), "Челны Холод" (17 тыс. тонн), ГК "Русское молоко" (13 тыс. тонн), "Полярис" (12,7 тыс. тонн).
"Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, слова которого приведены в пресс-релизе.
По оценкам союза, в 2024 году рынок сохранит позитивную динамику развития. Поддержку спросу также окажет прогнозируемое синоптиками жаркое лето, - передает "Интерфакс".
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