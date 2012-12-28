«Ростелеком» в Липецкой области открыл ряд вакансий в связи с активным ростом заявок на подключение

За первые два месяца текущего года количество заявок на подключение услуг «Ростелекома» в Липецкой области увеличилось на 45% по сравнению с январем-февралем 2023 года. Большинство запросов поступило от жителей областной столицы, а также населенных пунктов Грязинского и Липецкого районов и города Ельца.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В конце прошлого года мы завершили очередной важный этап масштабного проекта по строительству современных гигабитных сетей, подключив к интернету 145 населенных пунктов. Кроме того, увеличили пропускную способность домовых сетей в нескольких микрорайонах Липецка, что позволяет подключать больше абонентов и дает доступ к новым скоростям. Цифровая трансформация Липецкой области идет очень активно. Поэтому мы испытываем потребность в новых кадрах — для успешного подключения новых абонентов и поддержания бесперебойной работы нашей инфраструктуры».

На работу приглашаются кандидаты старше 18 лет, которые заинтересованы в полной занятости со свободным графиком. Те, у кого опыта в этой сфере нет, смогут пройти обучение.

Михаил Стрельников, заместитель директора — технический директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Абонентская база и растущая сеть требуют нового качества обслуживания. Мы стараемся сделать так, чтобы новые сотрудники остались в нашей команде надолго. Поэтому готовы вкладываться в кадры, чтобы трудиться и развиваться у нас им было максимально комфортно. Компания предлагает обучение, специальную рабочую форму, компенсацию затрат на транспорт, свободный график. Кроме того, зная о конкурентной борьбе за технических специалистов на рынке труда мы повысили базовую зарплату и премиальные выплаты этой категории сотрудников».

Узнать подробности об устройстве на работу в «Ростелеком» можно по телефону 8 (4742) 381-197. Также информация о вакансиях размещается на сайтах по поиску работы и в центрах занятости Липецкой области.

ПАО «Ростелеком». Реклама