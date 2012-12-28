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В России
28
32 минуты назад

Румыния начнет выдачу шенгена россиянам с 31 марта

Румыния начнет оформлять шенгенские визы россиянам с 31 марта.

Румыния впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 31 марта, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России, - рассказали ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - отметили в диппредставительстве. Там пояснили, что с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать "все консульские учреждения на территории РФ", а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В посольстве уточнили, что туристы смогут воспользоваться выданными до 31 марта 2024 визами в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию, а также на основании положений, изложенных в решении ЕС №565/2014. "Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр", - информировали там.

Таким образом, если обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.

Ранее в посольстве Болгарии в РФ сообщили, что республика начнет оформлять шенгенские визы россиянам после 1 апреля 2024 года. Там пояснили, что с подачей соответствующих заявлений будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Там также подчеркнули, что продолжительность ожидания в очереди на подачу документов "будет как у других стран Шенгенского пространства".
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