Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Общество
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Происшествия
Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом
Общество
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Общество
На улице Советской машинами давят деревья
Общество
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
Источникам зловония в Чаплыгине заинтересовались депутаты облсовета
Общество
Читать все
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику
Происшествия
Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы
Общество
Евгений Боровских извинился перед застрявшими в луже пассажирами автобуса
Общество
21-летний курьер мошенников получил три года колонии
Происшествия
46-летнего грязинца ждёт суд по обвинению в телефонном терроризме и угрозе убийством
Происшествия
У доставщика продуктов нашли 4,6 килограмма синтетических наркотиков
Происшествия
Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы
Происшествия
Защитник «Металлурга» выздоровел вовремя
Спорт
Департамент образования мэрии Липецка ищет подрядчика на ремонт гимназии №1
Общество
Читать все
В России
30
56 минут назад

В РФ с 1 апреля для получения прав потребуется СНИЛС

В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.

В России с 1 апреля для сдачи экзамена по правилам дорожного движения и получения водительского удостоверения будет необходимо предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), - следует из постановления правительства.

"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами России и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", — говорится в документе.

Уточняется, что в случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно, - передает РИА Новости.

Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.

Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
права
СНИЛС
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru