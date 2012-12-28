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В России
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56 минут назад
В РФ с 1 апреля для получения прав потребуется СНИЛС
В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.
"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами России и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", — говорится в документе.
Уточняется, что в случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно, - передает РИА Новости.
Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
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