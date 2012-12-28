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В России
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25 минут назад
МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в «Крокусе»
Составлен список по состоянию на 20.00 27 марта и основан на данных Минздрава РФ.
По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилии.
Как сообщили накануне в Следственном комитете, уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей, - передает РИА Новости.
Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.
В центре медицины катастроф 27 марта уточнили, что число пострадавших выросло до 360 человек.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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