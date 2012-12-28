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В России
9
8 минут назад

В России хотят установить единые базовые ставки по окладам бюджетников

Правительство хотят обязать устанавливать единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Законопроект с поправками в ст. 144 Трудового кодекса сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта. Они считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). С документом ознакомились «Известия».

В пояснительной записке сообщается, что в соответствии с законом «О минимальном размере оплаты труда» первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. Чтобы изменить эту ситуацию, в целях защиты работников бюджетной сферы в Трудовой кодекс была внесена поправка, которая наделила правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. Однако, как сообщают в документе его авторы, с 2007 года кабмин им ни разу не воспользовался. То есть обязанности такой у правительства нет.

Это привело к тому, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной как межрегиональной, так и внутрирегиональной дифференциации зарплат работников бюджетной сферы, а также к большой разнице между заработной платой руководителей и работников, отмечается в пояснительной записке.

«С учетом послания президента считаем, что пришло время для появления в России нормативно-правовой базы для внедрения системы оплаты труда в бюджетной сфере и устранения существующей несправедливости. Нормы законодательства о возможности правительства ни к чему не обязывают, решение может не приниматься на протяжении нескольких лет и не быть принятым», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, представители одних профессий, проживающих в разных регионах, не должны ставить вопрос о том, почему их труд по-разному оценивается.

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