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В России
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10 минут назад
Минтруд прорабатывает введение в России отраслевых систем оплаты труда
«Решением этого вопроса может стать внедрение отраслевых систем оплаты труда. Это позволило бы внедрить единые подходы к начислению заработной платы, сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда. Вместе с тем вопросы заработной платы — очень тонкие, чувствительные, требуют глубокой проработки, практического анализа», — уточнили в министерстве.
С учетом этого внедрение отраслевых систем оплаты труда необходимо начать с апробации в рамках пилотного проекта. Регионы-пилоты могут быть определены до конца этого года, пояснили в Минтруде.
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