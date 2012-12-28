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В России
8
10 минут назад

Минтруд прорабатывает введение в России отраслевых систем оплаты труда

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, в настоящее время по поручению президента идет межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы. 

«Решением этого вопроса может стать внедрение отраслевых систем оплаты труда. Это позволило бы внедрить единые подходы к начислению заработной платы, сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда. Вместе с тем вопросы заработной платы — очень тонкие, чувствительные, требуют глубокой проработки, практического анализа», — уточнили в министерстве. 

С учетом этого внедрение отраслевых систем оплаты труда необходимо начать с апробации в рамках пилотного проекта. Регионы-пилоты могут быть определены до конца этого года, пояснили в Минтруде. 

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