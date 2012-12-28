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В России
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16 минут назад
Президент РФ поручил создать отечественные игровые приставки
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок.
Поручение дано по итогам совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области, которое состоялось в январе. На самом совещание рынок видеоигр, как следует из расшифровки на сайте Кремля, не обсуждался. Срок исполнения поручения — до 15 июня. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
Продажи игровых консолей в России в 2023 году в штуках увеличились более чем вдвое, об этом рассказывали ритейлеры и маркетплейсы. Общий объем оценивается на уровне 23 млрд рублей. Участники рынка особо отмечают рост спроса на портативные устройства, включая Steam Deck, и ретроприставки. Их роль, по мнению экспертов, будет увеличиваться — в том числе благодаря импульсивным покупкам.
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