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В России
19
16 минут назад

Президент РФ поручил создать отечественные игровые приставки

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей. Речь идет как о стационарных, так и портативных устройствах. Глава государства также поручил изучить создание "операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - пишет "Ъ".

Поручение дано по итогам совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области, которое состоялось в январе. На самом совещание рынок видеоигр, как следует из расшифровки на сайте Кремля, не обсуждался. Срок исполнения поручения — до 15 июня. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Продажи игровых консолей в России в 2023 году в штуках увеличились более чем вдвое, об этом рассказывали ритейлеры и маркетплейсы. Общий объем оценивается на уровне 23 млрд рублей. Участники рынка особо отмечают рост спроса на портативные устройства, включая Steam Deck, и ретроприставки. Их роль, по мнению экспертов, будет увеличиваться — в том числе благодаря импульсивным покупкам.
игровые приставки
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