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В России
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29 минут назад
Умер один из пострадавших при теракте в «Крокусе»
Один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" скончался в больнице.
"Врачи сделали все возможное", — сказал он.
Министр добавил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, — в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, - передает РИА Новости.
"Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", — отметил Мурашко.
Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.
76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, - добавил министр.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Ранее стало известно, что погибли не менее 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, а пострадали около 360, из числа которых 205 получили амбулаторную помощь.
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