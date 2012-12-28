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В России
20
29 минут назад

Умер один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" скончался в больнице.

Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Врачи сделали все возможное", — сказал он.

Министр добавил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, — в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, - передает РИА Новости.

"Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", — отметил Мурашко.

Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.

76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, - добавил министр.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Ранее стало известно, что погибли не менее 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, а пострадали около 360, из числа которых 205 получили амбулаторную помощь.
теракт в Крокусе
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