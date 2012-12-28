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В России
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14 минут назад
Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля
Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения.
В корпорации сообщили, что с 3 апреля 2024 года клиенты не смогут использовать карты платежной системы "Мир" в Samsung Pay. Samsung Pay — сервис бесконтактных платежей, работающий с техникой Samsung.
Также текущие пользователи платежного сервиса не смогут добавлять новые банковские карты. Все ранее загруженные платежные карты будут недоступны. При этом возможность пользоваться клубными картами и картами постоянного клиента останется. Фактически Samsung Pay перестанет работать в России с 3 апреля, - передает РИА Новости.
В справочном разделе Samsung Pay уточняется, что платежный сервис продолжит полноценную работу в Белоруссии.
"Вы можете добавлять и использовать в Samsung Pay карточки Visa и Mastercard наших банков-партнеров из Республики Беларусь", — отметили представители компании.
Кроме того, из магазина Google Play пропало мобильное приложение платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay. Также по поиску больше не находятся приложения "СБПэй" и "Привет!", которые ранее были доступны для скачивания.
В феврале Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир" — попала под американские санкции. После этого ее приложения пропали из AppStore. В НСПК сообщили, что уже установленные программы продолжают работать и посоветовали не удалять и не обновлять их.
Сервис Samsung Pay запустили в 2015 году, в России он заработал спустя год. До введения санкций это была третья по популярности система бесконтактных платежей в России с долей 17%.
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