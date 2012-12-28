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В России
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На руднике «Пионер» в Амурской области в трех скважинах обнаружена вода
На руднике "Пионер" в Амурской области в трех скважинах обнаружена вода.
Уточняется, что первая скважина была пробурена на 170 метров от поверхности, там обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 метров, там также обнаружены вода и лед. Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода. Четвертая скважина бурится на глубину 295. Осталось пройти 80 метров.
Специалистами оперативного штаба принято решение об использовании двух из высвободившихся установок для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе, - отмечается в сообщении.
В зоне ЧС работают межведомственный оперативный штаб и подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Амурской области. Задействовано 226 специалистов и 29 единиц техники.
Психологи ведомства работают с родственниками заблокированных в шахте горняков, проводится их информирование о ходе операции. В Приамурье прибыли члены семьи 10 горнорабочих, - передает ТАСС.
Приостановлено большинство аварийно-спасательных работ из-за подвижности грунта и риска повторного прорыва породы. Остановлены разбор завалов, возведение перемычек (одна была установлена), очистка карьера ото льда для установки насоса и бурение одной из скважин. В течение дня планируется переставить два бура и продолжить разведку бурением скважин. Всего к работам привлечены 226 человек и 29 единиц техники.
18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.
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