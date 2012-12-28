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35 минут назад

Липецкие строители отремонтируют фасады 14 многоквартирных домов в Мариуполе

До конца года в Мариуполе запланировано отремонтировать все многоквартирные дома, в том числе привести в порядок 1500 фасадов. Такая задача по восстановлению жилищного фонда поставлена Правительством РФ.

В восстановительных работах продолжат принимать участие и липецкие строители. В этом году к уже имеющимся объемам работы добавится ремонт 14 фасадов домов, а также фасада и внутренней отделки детского сада. Эти многоквартирные дома уже знакомы подрядным организациям из нашего региона – здесь ранее были восстановлены инженерные сети, заменены двери и окна. Ход работ продолжит курировать ФКР Липецкой области.

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«Изначально основной задачей было вернуть комфортные условия проживания людям и обеспечить их светом, газом, теплом, электричеством. Следующая цель – вернуть уют и радость не только в квартиры жителей, но и по всему городу – покрасить фасады в приятные цвета. Кроме того, в тех домах, которые закреплены за Липецкой областью, мы планируем максимально сохранить архитектурный облик», –прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

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Напомним, всего за Липецкой областью в Мариуполе закреплено для восстановления 30 объектов, а это 62 384 кв.м жилья для 1992 жителей и 5 148 кв. м помещений соцкультбыта.

Работы выполняются за счет средств из федерального бюджета, проходят под контролем ООО «РКС-НР», при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

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