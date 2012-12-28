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В России
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3 минуты назад
В РФ зарегистрировали препарат от коронавируса «МИР 19»
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило регистрационное постоянное удостоверение на препарат "МИР 19" против коронавирусной инфекции.
"Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата МИР 19, по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения", - говорится в сообщении.
Препарат МИР 19 - разработка ученых ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России. Механизм действия препарата основан на подавлении репликации вируса внутри клетки. "Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. Основные компоненты препарата - синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации", - отметили в пресс-службе, добавив, что препарат вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
В декабре 2021 года Минздрав России зарегистрировал МИР 19 в качестве средства специфической противовирусной терапии COVID-19. В марте 2023 года препарат одобрили к применению в амбулаторной практике, - передает ТАСС.
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