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В России
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38 минут назад
Выручка российских авиакомпаний выросла на 31% в 2023 году
Выручка российских авиакомпаний по итогам 2023 года достигла 1,37 трлн рублей.
По данным агентства, выручка российских авиакомпаний по итогам 2023 года достигла 1,37 трлн рублей.
Уточняется, что эти показатели стали рекордными и превысили уровни 2019 года.
Однако при корректировке на инфляцию выручка сопоставима с уровнем 2014–2015 годов, притом что пассажиропоток (105 млн человек) вернулся к показателям 2017 года.
Средний по отрасли показатель RASK (выручка авиакомпании в расчете на один кресло-километр), по расчетам АКРА, вырос на 16% год к году.
Это в основном объясняется ростом цены билета. За последнее десятилетие аналитики выделяют два периода резкого повышения цен — с 2015 по 2016 год и в 2021 году, когда RASK увеличивался более чем на 15%. Так, при среднегодовой инфляции в 2013–2023 годах на уровне около 7% среднегодовой прирост RASK за тот же период составил приблизительно 6%. По оценке АКРА, с учетом накопленной с 2019 года инфляции (40%) в 2023 году рост цен на билеты лишь отыгрывал «отсутствие адекватной индексации в предыдущие годы». Увеличение RASK по итогам 2024 года, полагают в АКРА, не превысит уровень прошлого года.
Вторым фактором роста выручки авиакомпаний стало увеличение средней дальности перелета — с 1,85 тыс. км в 2019 году до 2,2 тыс. км в 2023 году. Это связано с развитием внутреннего туризма, отчасти заменившего поездки за рубеж, а также с удлинением маршрутов перелетов в незакрытые аэропорты юга России. Это сказалось и на пассажирообороте рынка, и на росте расходов авиакомпаний, которые не всегда можно переложить на конечного потребителя.
При этом показатель CASK (расходы перевозчика на кресло-километр) в 2023 году увеличивались лишь на 2,7%, оставшись почти на уровне 2022 года. В результате соотношение доходов и расходов перевозчиков на кресло-километр (RASK/CASK) в 2023 году оказалось аномально благоприятным — 1,21. Для сравнения: в 2012–2019 годах динамика соотношения RASK/CASK стабильно находилась в диапазоне 1,04–1,13, а в 2020 году падала до 0,88 на фоне пандемии и снижения цен на авиабилеты.
АКРА оценивает вероятность того, что авиарынку удастся поддерживать отношение RASK/CASK на уровне 2023 года, как невысокую.
По мнению аналитиков, наиболее значимый рост цен на авиабилеты уже произошел, а их дальнейшее существенное увеличение может негативно сказаться на объемах перевозок. При этом операционные расходы продолжат расти из-за удорожания обслуживания парка и индексации расходов на оплату труда персонала. В результате выручка сектора в 2024 году может оказаться в диапазоне 1,3–1,6 трлн руб., а отношение RASK/CASK снизится до 1,1–1,15.
В базовом сценарии АКРА прогнозирует, что динамика перевозок в 2024 году останется на сопоставимом с 2023 годом уровне (до 115 млн человек). Авиакомпаниям будет сложно показать рост в первую очередь за счет ограниченного размера парка и сложностей, связанных с его обслуживанием. В стресс-сценарии — при ужесточении санкционного режима, а также повышении цен на билеты — пассажиропоток может упасть до 85–100 млн человек. Общая выручка авиакомпаний может снизиться до 1 трлн руб., а отношение RASK/CASK — опуститься ниже 1.
Источник издания в авиаотрасли отметил, что операционные расходы группы «Аэрофлот» в 2023 году выросли без учета оплаты труда и амортизации на 30%, до 411 млрд рублей. При этом расходы на обслуживание самолетов выросли более чем на 80%.
Только часть удорожания приходится на ослабление рубля, добавляет он: в остальном это рост цен на топливо, комплектующие и услуги. При низкой маржинальности перевозок и сокращении господдержки, считает источник, перевозчики будут вынуждены перекладывать рост себестоимости перелетов на пассажира.
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