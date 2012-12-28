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В России
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сегодня, 10:59

Свыше 7 тысяч человек пришли сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

Такого количества крови хватит всем пациентам российских медучреждений на ближайшие 4-6 месяцев.

Более семи тысяч человек пришли сдать донорскую кровь для пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в Красногорске, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле". 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта были отправлены на место трагедии, - рассказал градоначальник в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, медики делают всё для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.

110 социальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает из других регионов страны, - отметил Собянин.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что лекарств и крови для раненых в "Крокусе" хватает. По ее словам, всего в пункты переливания крови пришли более 24 тыс. человек, - передает ТАСС.
теракт в Крокусе
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