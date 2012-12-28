Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полиция проводит проверку скандального видео грязинской стримерши
Общество
В областную больницу перевезли двух детей из жуткой аварии под Ельцом
Происшествия
В деревне Недоходовка Измалковского района на СВО погибли два брата
Общество
К Дню города в эксплуатацию сдадут «южные ворота» Липецка
Общество
Прохожие отбили 69-летнюю женщину от стаи собак
Происшествия
По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков
Общество
В Воловском округе похоронят 27-летнего мобилизованного
Общество
В Становом похоронили 44-летнего участника СВО Андрея Степаненко
Общество
Олег Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства
Общество
«Потому что вертится Земля»
Происшествия
Читать все
Авария на Железнякова: началась замена поврежденной трубы
Общество
Проехала на красный, чуть не сбила женщину, врезалась в столб и отправилась дальше
Происшествия
Сегодня в Липецке: День театра, молодые вокалисты в гости к нам, дискуссия о судьбе «Крокус Сити Холла»
Общество
Более, чем на четырех десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Культурное пространство «Библиотека» закрывается
Культура
«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали
Происшествия
Ни одной выигранной партии из 12-ти…
Спорт
Вода в реке Дон поднялась на полтора метра: закрыт мост в Замятино
Происшествия
Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Читать все
В России
26
38 минут назад

В Минобороны сообщили об уничтожении 18 снарядов над Белгородской областью

Отечественными дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены за ночь над Белгородской областью.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью, - сообщает Минобороны России в официальном Телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 18 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства.

По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - рассказала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.

Также по его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.

Накануне глава региона сообщил, что в регионе ночью 26 марта зафиксировано уничтожение 13 воздушных целей, двое мирных жителей получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.
обстрел
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru