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В России
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38 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении 18 снарядов над Белгородской областью
Отечественными дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены за ночь над Белгородской областью.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 18 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства.
По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - рассказала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
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Также по его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.
Накануне глава региона сообщил, что в регионе ночью 26 марта зафиксировано уничтожение 13 воздушных целей, двое мирных жителей получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.
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