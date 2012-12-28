КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

Вопрос отмены моратория на смертную казнь в России может стать предметом рассмотрения Конституционного суда РФ, рассказали «Известиям» в органе.

«Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — сказали «Известиям» в пресс-службе суда.Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России возобновились после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшем жизни 139 человек. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее сказал журналистам, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».