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В России
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сегодня, 18:43
КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
Вопрос отмены моратория на смертную казнь в России может стать предметом рассмотрения Конституционного суда РФ, рассказали «Известиям» в органе.
Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России возобновились после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшем жизни 139 человек. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее сказал журналистам, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».
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