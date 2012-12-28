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В России
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сегодня, 18:42
Срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами
Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами — законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, разработан Минтрудом и поддержан в профильном комитете Госдумы, выяснили «Известия».
Сегодня по действующему законодательству трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.
Ранее «Известия» сообщали о разработке Минтрудом законопроекта, которым предлагается ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В министерстве тогда поясняли, что документ направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного.
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