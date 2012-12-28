Срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами — законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, разработан Минтрудом и поддержан в профильном комитете Госдумы, выяснили «Известия».

«Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе, в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.Сегодня по действующему законодательству трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.Ранее «Известия» сообщали о разработке Минтрудом законопроекта, которым предлагается ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В министерстве тогда поясняли, что документ направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного.