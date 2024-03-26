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11 минут назад

ЦБ РФ сообщил о снижении месячного прироста цен в феврале в 64 регионах

По итогам февраля месячный прирост цен на потребительские товары и услуги замедлился в 64 регионах России, однако в среднем инфляция осталась на уровне, близком к январю.

Месячный прирост потребительских цен в феврале замедлился в 64 регионах. В среднем по России текущий рост цен в условиях высокого спроса оставался близким к январским показателям, - говорится на сайте регулятора.

При этом годовая инфляция в феврале ускорилась в 59 регионах: текущий темп роста цен пока выше, чем годом ранее, - сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В годовом выражении быстрее стали повышаться цены на непродовольственные товары и услуги. Наиболее заметно — на одежду и обувь, товары для дома и ремонта, а также услуги пассажирского транспорта.

Годовой рост цен на продовольствие остался на уровне января.

Ранее Банк России объяснил, что по-прежнему высокий уровень инфляции, заметно превышающий целевой показатель в 4 процента, стал основной причиной решения сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

При этом в марте инфляционные ожидания россиян несколько снизились — с 11,9% до 11,5%. Однако это все равно слишком высокое значение, чтобы можно было смягчить денежно-кредитную политику. Главным смыслом ценовых ожиданий является представление о поведении потребителей. Если снижать ставку без их учета, то может возникнуть ситуация, когда люди начнут активнее скупать товары, ожидая роста их стоимости, и сами создадут дефицит, - пишет Lenta.ru.
экономика
цены
инфляция
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