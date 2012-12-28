Машиностроительный комплекс НЛМК пополнился роботом-сварщиком

В ремонтном управлении НЛМК установили высокотехнологичный сварочный комплекс. С помощью робота здесь выполняют сварку серийных деталей.

Сотрудник задает программу, контролирует работу робота-сварщика и меняет заготовки. Поворотный стол, на который устанавливаются детали, вращается в разных плоскостях, что позволяет роботу выполнить работу практически любой сложности. Производительность изготовления деталей повысилась в два раза, а рабочий процесс сварщика стал безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом на расстоянии, сам комплекс автоматически отключается, если в рабочую зону заходит человек.







- Для меня это новый опыт. Прошел обучение программированию комплекса и настройки. С его появлением улучшилось качество сварных изделий, за счет того, что робот варит заготовки методом MIG/ MAG – механизированная сварка плавящимся электродом в среде защитных газов. Также с ним удобно работать, когда нужно в короткий срок сделать крупную партию заготовок или изделий. Человек устает, а роботу нужно лишь задать программу, и он продолжает варить, - рассказал электрогазосварщик Дмитрий Ветчинкин.

Одной из первых задач для робота-сварщика стало изготовление флажков-упоров для закрепления проката производства НЛМК на железнодорожных платформах.



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