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сегодня, 15:14

Врач назвал причины хруста в области позвоночника

Хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев рассказал об основных причинах появления хруста в позвоночнике.

Хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев рассказал, что сам по себе хруст или щелчки в спине – это не патология, если они не вызывают боль. Если она появляется, то это может быть признаком четырех заболеваний, - пишет "Газета.ru".

"Хруст в области позвоночника может быть вызван многими причинами. Среди них – слабость мышечного корсета, и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза", – рассказал Рязанцев.

По словам врача, щелчки и ощущение трения в позвоночнике могут быть следствием механического соприкосновения поверхностей суставов, лечить их не нужно. Таким явлениям чаще всего подвержены молодые девушки худощавого телосложения.

"Хруст и щелчки в суставах – это достаточно распространенное явление. Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой. Еще одна причина щелчков – свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называется физиологическим", – отметил эксперт.

Если же щелчки или хруст вызывают боль, сопровождаются отеком и снижают качество жизни человека, то нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Чаще всего, при лечении патологий, вызывающих хруст в спине, в случае отсутствия показаний к проведению операции назначается курс комплексного консервативного лечения. Пациента направляют в отделение реабилитации для прохождения курса массажа, физиотерапии и специальной гимнастики.
здоровье
хруст
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