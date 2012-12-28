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В России
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29 минут назад
Россиян предупредили о новом мошенничестве после теракта в «Крокусе»
После теракта в "Крокус Сити Холле" мошенники могут воспользоваться именами из списков пострадавших.
"Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" упростит работу мошенников при создании фейковых страниц", - заявил он.
Так, по словам эксперта, используя открытые данные, аферисты могут создавать качественные копии страниц жертв в социальных сетях или группах в мессенджерах. "Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые будут присвоены мошенниками. Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших", - добавил Кузьменко.
В Роскачестве также отметили, что перед отправкой денег в благотворительный фонд или на благотворительные счета необходимо убедиться, что эти организации существуют и официально зарегистрированы, сделать это можно на их официальных страницах. Также следует избегать перевода на карту или по номеру телефона, особенно когда собеседник старается воздействовать на эмоции или торопит, играя со временем - это приемы из социальный инженерии, которые направлены на то, чтобы у потенциальной жертвы не включилось критическое мышление.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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