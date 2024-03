Рынок российской рекламы вырос на 30%

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (видео, аудио, издательский бизнес, Out of Home, интернет-сервисы) по итогам 2023 года вырос год к году на 30% и составил 731 млрд рублей, - подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).Объем сегмента видео (ТВ + Online video) вырос в прошлом году на 20% по сравнению с 2022 годом и составил 231,5 млрд руб. Аудио — на 32%, до 20,2 млрд руб., из них 19,5 млрд руб.— радио. Категория издательского бизнеса увеличила показатели на 10%, до 25,4 млрд руб. Сегмент Out of Home (реклама вне дома) вырос на 41% и составил 67,1 млрд руб. В частности, объем рынка наружной рекламы в 2023 году увеличился на 38%, до 57,7 млрд руб. Последняя категория — интернет-сервисы — также показала рост: на 37% (386,6 млрд руб.), - пишет "Ъ" "Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году оказался равен примерно 1,7 трлн руб., что фактически на треть больше, чем было год назад",— указали в АКАР.Несмотря на потрясения 2022-2023 гг., рекламный рынок в России быстро восстановился и вырос в 2023 году на рекордные 30% - такой динамики не было с 2007 года, рассказал журналистам вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), - сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.По его словам, общий объем рекламных бюджетов за год составил 730 млрд рублей. Он согласился с тем, что свое влияние оказали инфляция и "эффект низкой базы", тем не менее, "рекламная индустрия, несмотря на потрясения, не просто выстояла, а сделала большой шаг вперед", - говорит эксперт.