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В России
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29 минут назад
В Самарской области предотвращен теракт в пункте приема гумпомощи
При задержании мужчины произошел самоподрыв взрывного устройства, злоумышленник погиб.
Служба предотвратила теракт, планировавшийся 30-летним гражданином РФ, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус" ("РДК"), запрещенной на территории России и действующей под патронажем украинских спецслужб.
В период с 2022-го по 2024 год мужчина, который намеревался совершить террористический акт, публично занимался дискредитацией Вооруженных сил (ВС) РФ. В сентябре 2023-го он был завербован при посредничестве активиста "Русского добровольческого корпуса" (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).
В ведомстве указали, что фигурант заранее изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы позже подорвать его в здании по приему гуманитарной помощи от волонтерских организаций. При задержании злоумышленник погиб из-за подрыва СВУ.
По адресу проживания мужчины сотрудники Службы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также готовое устройство. Кроме того, в его телефоне была переписка с куратором и материалы, которые подтверждали причастность к организации. По факту случившегося возбуждено дело по ч.1 ст.30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Проводятся необходимые следственные мероприятия.
Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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