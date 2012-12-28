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сегодня, 12:13

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек

Число погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" возросло до 139 человек.

Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован, погибли 139 человек, - заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.

От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, - уточнил он.

"Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - добавил Бастрыкин.

Следствие установило полную хронологию событий в "Крокус Сити Холле", доложил глава СК президенту.

"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", — отметил Бастрыкин.

К концертному залу террористы на Renault подъехали в 18.54 мск и стали дожидаться зрителей. В 19.58 они открыли стрельбу из автоматов по посетителям у "Крокуса", - рассказал глава СК.

По его словам, проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста, - передает РИА Новости.

Воспользовавшись бензином в пластиковых бутылках, террористы подожгли концертный зал и в 20.11 покинули здание.

"Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы", — добавил Бастрыкин.

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, - доложил также глава СК.

"Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства", — сказал Бастрыкин.

При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина.

По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.

Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.

Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.

Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
теракт в Крокусе
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