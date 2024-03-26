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В мире
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36 минут назад
В США рухнул гигантский автомобильный мост
В американском штате Мэриленд произошла катастрофа на воде, двигавшееся по реке в Балтиморе судно не вписалось в пролет. Судно, которое врезалось в мост, загорелось и затонуло.
Несколько центральных пролетов выполненного из стали четырехполосного моста длиной упали после того, как грузовое судно врезалось в опорную балку.
Факт крушения подтвердили Береговая охрана США и Транспортное управление Мэриленда. Отмечается, что во время инцидента на мосту было автомобильное движение. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.
Из-за обрушения моста в воду рухнули семь машин. Одна из них — тягач с прицепом, сообщил официальный представитель компании-оператора моста. Для помощи оказавшимся в воде направили команду водолазов, - передает РБК.
Не менее семи человек оказались в воде после обрушения автомобильного моста в Балтиморе в США, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал CBS News.
"В реке находится по меньшей мере семь человек", – сообщает местная пожарная служба.
Для поиска и вызволения людей из воды на место происшествия вызваны спасатели и водолазы.
Сообщается, что пострадавшие – рабочие. Они занимались строительными работами на мосту во время обрушения.
Мост через реку Патапско служит связующим звеном гавани Балтимора и автомагистрали 695.
Мост Фрэнсиса Скотта Ки был длинной 2,5 км и предназначался для движения автомобилей. Его построили в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах.
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