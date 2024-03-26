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В России
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сегодня, 10:44

Производство куриных яиц в РФ снижается шестой месяц подряд

Производство куриных яиц в России снижается на протяжении последних шести месяцев.

Производство яиц в РФ падает шесть месяцев подряд. По итогам января—февраля выпуск сократился на 1,8% год к году, до 6,11 млрд штук, - говорится в материалах Росптицесоюза. Эксперты связывают это с последствиями вспышек птичьего гриппа, - пишет "Ъ".

В натуральном выражении показатель снизился на 110,1 млн яиц. Только за февраль производство куриных яиц сократилось год к году на 1,5%, а месяц к месяцу — на 7,5%, до 29,3 млрд штук, - следует из материалов.

Эксперты связывают этот спад с последствиями вспышек птичьего гриппа. Однако торговые сети пока не отмечают влияния уменьшения предложения на цены из-за стабильного спроса. Участники рынка ожидают, что период Пасхи станет показательным для отрасли.

Объем производства яиц остается ниже прошлогоднего уже с сентября 2023 года, и цены на этот продукт растут, как показывают данные Росстата. Средние потребительские цены на яйца за период с января по декабрь 2023 года увеличились на 1,6 раза, достигнув отметки в 132,45 рубля за десять штук.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с ценами на яйца "сбоем в работе правительства", объясняя рост спроса при ограниченном предложении.

Для стабилизации рынка в России введены беспошлинные квоты на импорт яиц в текущем году объемом 1,2 миллиарда штук, - пишет "Газета.ru".
экономика
яйца
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