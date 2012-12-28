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34 минуты назад

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов за ночь

Силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете к городу, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.

По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы).

Также губернатор сообщил, что была получена гуманитарная помощь из других регионов: из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края, Тулы. 
атака
Белгород
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