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В России
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28 минут назад
Кемеровостат назвал численность населения Кузбасса
Показатель оказался самым низким за последние годы.
Издание напоминает, что в начале 2023 года в регионе проживало, по версии Кемеровостата, 2 568 238 человек. Годовое падение составило 20 554 человека. В начале 2022 года также было больше жителей – 2 592 013. А в 2011 году Кузбасс населяли 2 761 255 человек.
Смертность в Кузбассе превысила рождаемость в два раза по итогам 2023 года: появились на свет 19 945 малышей, а умерли 38 373 человека.
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