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10 минут назад
Эксперты оценили инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве
Он отметил, что пока неясно, есть ли доступные ресурсы для того, чтобы осуществить этот план. В Москве функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, где должен находиться минимум один человек с оружием. По словам Шакирова, план может быть реалистичным, если привлечь частные охранные предприятия (ЧОП).
Однако гендиректор группы охранных предприятий «Радон» Юрий Сердюк считает, что частные охранные предприятия могут не набрать необходимого числа квалифицированных вооруженных сотрудников для работы в торговых центрах.
Он считает этот шаг достаточно противоречивым, так как охранники зачастую не подготовлены к работе именно в торговых центрах, где большой поток покупателей, смены по 24 часа, а значит, достаточно легко отвлечься.
«Плюс к этому охрана в ТЦ не готова к столкновению с подготовленными людьми с оружием. Ее задача — обезвредить нарушителя с помощью дубинки и баллончика, затем передать его полиции, в крайнем случае — применить оружие, но в местах массового скопления людей это нецелесообразно», — добавил Сердюк.
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