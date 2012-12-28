Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Гендиректор торговой фирмы подозревается в уклонении от налогов на более чем в 71 миллион рублей
В России
23
14 минут назад
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Организаторы террористической атаки на «Крокус Сити Холл» параллельно готовили еще один теракт — в одной из стран Средней Азии, но его удалось предотвратить. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник.
«По дороге в «Крокус» они заехали на АЗС, купили бензин и разлили его в пластиковые бутылки. Затем использовали его для поджога зала», — пояснил собеседник «Известий».
Он добавил, что группа не была в классическом смысле организованной террористической ячейкой — она не существовала в рамках какой-то структуры, а была сформирована буквально за несколько недель до теракта. Двое из ее участников получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России, рассказал собеседник «Известий».
0
0
0
0
0
Комментарии