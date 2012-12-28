Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии

Организаторы террористической атаки на «Крокус Сити Холл» параллельно готовили еще один теракт — в одной из стран Средней Азии, но его удалось предотвратить. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник.

Собеседник «Известий» не назвал страну, где готовился теракт, но отметил, что он должен был случится примерно в то же время, что и нападение на «Крокус Сити Холл». Источник также привел ранее неизвестные детали подготовки к теракту в Москве. По его словам, преступники подожгли концертный зал обычным бензином.«По дороге в «Крокус» они заехали на АЗС, купили бензин и разлили его в пластиковые бутылки. Затем использовали его для поджога зала», — пояснил собеседник «Известий».Он добавил, что группа не была в классическом смысле организованной террористической ячейкой — она не существовала в рамках какой-то структуры, а была сформирована буквально за несколько недель до теракта. Двое из ее участников получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России, рассказал собеседник «Известий».