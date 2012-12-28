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13 минут назад

МЧС сообщает о паводке в Воловском районе: рака Олым затопила мост

В районе сел Володаровка и Никольское Воловского районе река Олым поднялась на пять сантиметров над полотном низководной переправы. 

«Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Липецкой области и правительства региона.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение транспорта не прекращено 

Населённые пункты от основной части территории района не отрезаны и имеют подъездные пути и запасные маршруты движения через село Нагорное Тербунского района», — сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

В МЧС добавили, что паводок перешёл в активную фазу, и прогнозируется вероятность подтопления 288-ми приусадебных участков и придомовых территорий в восьми муниципальных образованиях, 32 участков дорог в 17 муниципальных образованиях и двух мостов в двух муниципальных образованиях.
паводок
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