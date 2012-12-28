Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
Общество
На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество
Общество
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
Общество
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Общество
Юрий Божко: «Пока в отпуске. Разговоры о моем уходе — домыслы»
Общество
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень
Общество
56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»
Происшествия
12 человек пострадали в авариях за три дня
Происшествия
Читать все
Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах
Общество
Липецкая область заняла 35 место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах
Общество
49-летняя женщина взяла 10 кредитов и перевела «сотруднику банка» 2,6 миллиона рублей
Происшествия
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
Юрий Божко: «Пока в отпуске. Разговоры о моем уходе — домыслы»
Общество
Прогнозы МЧС относительно паводка в Липецке пока не оправдываются
Общество
«РВК-Липецк» обновит почти километр сетей водоснабжения на улице Папина
Общество
Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Культура
В Воловском округе подтопило дорогу
Общество
Читать все
В России
2
3 минуты назад

В Москве из‑за сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек

25 марта около 900 человек эвакуировали из больницы имени Пирогова, где в том числе лежат пострадавшие при теракте в "Крокусе", из-за угрозы взрыва.

В центре им. Пирогова в Москве прошла эвакуация, - передает РБК. Людей просили выходить без верхней одежды, не объяснив причину.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, из консультативно-диагностического центра "Измайловский" Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова вывели 900 человек из-за информации о минировании. "Пострадавших нет. Проводятся следственные действия", — сказали там.

В СК России по Москве сообщили, что это ложная тревога.

По данным телеграм-канала Mash, на почту центра пришло письмо о том, что на нескольких этажах в рюкзаках спрятаны самодельные взрывные устройства с таймером на 40 минут.

Согласно списку минздрава Подмосковья, в хирургическом центре лежат трое пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". В Москве, области и других регионах после нападения усилили меры безопасности.

Утром 25 марта сообщения о минировании поступили в несколько больниц и аптек, а также ТЦ в Ижевске. В правительстве Удмуртии заявили, что ни одно из них не подтвердилось, а подобные звонки совершают преимущественно из-за границы с целью посеять панику. Аналогичное сообщение получила одна из школ в Искитиме в Новосибирской области.

Накануне сообщение о бомбе поступило в торгово-развлекательный центр "Лондон Молл" в Санкт-Петербурге. Посетителей эвакуировали, здание осмотрели взрывотехники, информация оказалась ложной.
эвакуация
угроза взрыва
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru