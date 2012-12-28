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В России
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3 минуты назад
В Москве из‑за сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек
25 марта около 900 человек эвакуировали из больницы имени Пирогова, где в том числе лежат пострадавшие при теракте в "Крокусе", из-за угрозы взрыва.
Как уточнили в пресс-службе учреждения, из консультативно-диагностического центра "Измайловский" Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова вывели 900 человек из-за информации о минировании. "Пострадавших нет. Проводятся следственные действия", — сказали там.
В СК России по Москве сообщили, что это ложная тревога.
По данным телеграм-канала Mash, на почту центра пришло письмо о том, что на нескольких этажах в рюкзаках спрятаны самодельные взрывные устройства с таймером на 40 минут.
Согласно списку минздрава Подмосковья, в хирургическом центре лежат трое пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". В Москве, области и других регионах после нападения усилили меры безопасности.
Утром 25 марта сообщения о минировании поступили в несколько больниц и аптек, а также ТЦ в Ижевске. В правительстве Удмуртии заявили, что ни одно из них не подтвердилось, а подобные звонки совершают преимущественно из-за границы с целью посеять панику. Аналогичное сообщение получила одна из школ в Искитиме в Новосибирской области.
Накануне сообщение о бомбе поступило в торгово-развлекательный центр "Лондон Молл" в Санкт-Петербурге. Посетителей эвакуировали, здание осмотрели взрывотехники, информация оказалась ложной.
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