Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
В России
32
59 минут назад
«Росатом» запустил проект по созданию уникального энергетического комплекса
Госкорпорация "Росатом" начала тестовые испытания уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива.
Старт испытаниям дали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов в присутствии генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального директора Всемирной ядерной ассоциации Самы Бильбао-и-Леон.
В рамках проекта "Прорыв" на площадке Сибирского химкомбината (СХК, город Северск) возводятся уникальный инновационный энергоблок четвертого поколения с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, модуль по производству (МФР) уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
По словам Адамова, реактор БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы естественной безопасности.
МФР - первый из объектов ОДЭК, который будет введен в эксплуатацию, работы планируется завершить до конца 2024 года. Первым из технологических переделов уникального производства стала линия карботермического синтеза, которая будет использоваться в процессе производства топливных таблеток: от участка дозирования, смешения и грануляции порошка до спекания таблеток в печи карботермического синтеза.
В рамках замкнутого ядерного топливного цикла, реализованного на ОДЭК, облученное топливо, отработавшее в реакторе БРЕСТ-ОД-300, после переработки будет направляться на повторное изготовление свежего топлива, и таким образом эта система постепенно станет практически автономной и требующей подпитки только регенерированным или обедненным ураном, например из отвалов обогатительных производств.
0
0
0
0
0
Комментарии