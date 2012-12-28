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В России
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59 минут назад

«Росатом» запустил проект по созданию уникального энергетического комплекса

Госкорпорация "Росатом" начала тестовые испытания уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива.

Росатом начал на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) проекта "Прорыв" (город Северск, Томская область) тестовые испытания уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива, - передает ТАСС. Торжественное событие в режиме телемоста состоялось в рамках международного форума "Атомэкспо-2024", проходящего на федеральной территории "Сириус".

Старт испытаниям дали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов в присутствии генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального директора Всемирной ядерной ассоциации Самы Бильбао-и-Леон.

В рамках проекта "Прорыв" на площадке Сибирского химкомбината (СХК, город Северск) возводятся уникальный инновационный энергоблок четвертого поколения с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, модуль по производству (МФР) уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

По словам Адамова, реактор БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы естественной безопасности.

МФР - первый из объектов ОДЭК, который будет введен в эксплуатацию, работы планируется завершить до конца 2024 года. Первым из технологических переделов уникального производства стала линия карботермического синтеза, которая будет использоваться в процессе производства топливных таблеток: от участка дозирования, смешения и грануляции порошка до спекания таблеток в печи карботермического синтеза.

В рамках замкнутого ядерного топливного цикла, реализованного на ОДЭК, облученное топливо, отработавшее в реакторе БРЕСТ-ОД-300, после переработки будет направляться на повторное изготовление свежего топлива, и таким образом эта система постепенно станет практически автономной и требующей подпитки только регенерированным или обедненным ураном, например из отвалов обогатительных производств.
Росатом
экономика
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