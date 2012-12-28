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В России
15
14 минут назад

В РФ начался прием заявок на выкуп заблокированных активов

Российские инвесторы, которые хотят обменять замороженные ценные бумаги на деньги иностранцев со счетов типа C, могут подать заявку с 25 марта.

В России начался прием заявок на выкуп заблокированных активов. Первый этап механизма обмена заблокированными активами продлится по 8 мая. Российским инвесторам, которые хотят обменять замороженные бумаги на деньги иностранцев со счетов С, следует подать документы своему брокеру, - передает РБК.

Исполнитель процедуры обмена замороженными активами — брокер «Инвестиционная палата» — сообщил о начале приема заявок на участие в обмене от физических лиц. Частным инвесторам следует подавать заявки через своих брокеров. Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов ( ПИФ) должны будут подать заявки в интересах владельцев на продажу заблокированных бумаг до 19:00 по московскому времени 8 мая 2024 года, но они могут установить для своих клиентов и более ранний финальный срок подачи заявок.

Ранее «Инвестпалата» определила минимальные цены всех активов, подпадающих под процедуру обмена. Цены зафиксированы по результатам закрытия торгов этих ценных бумаг в пятницу, 22 марта, в пересчете на рубли по официальному курсу Банка России на тот же день — ₽91,9499. Ниже этой отметки цена при продаже активов опуститься не может.

Всего российские инвесторы могут предъявить к выкупу бумаги, относящиеся к любой из 3834 позиций (зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции и паи ETF). Под обмен не подпадают еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний (за исключением QIWI), структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты. Бумаги, подаваемые к выкупу, должны храниться в НРД.

«Поданные от физических лиц-резидентов заявки будут безотзывными на срок до 1 сентября 2024 года. После подачи заявки продавцы временно не смогут распоряжаться иностранными ценными бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на эти иностранные бумаги», — подчеркивается в сообщении «Инвестпалаты».

В обмене замороженными активами могут участвовать все российские инвесторы, имеющие подобные иностранные ценные бумаги на своих счетах. Общая сумма ценных бумаг  , которые инвестор предоставляет в заявлении на разблокировку, не должна превышать ₽100 тыс. При этом совокупно на счете конкретного инвестора может быть активов и на большую сумму, соответственно, в этом случае к обмену он может предъявить его часть в пределах все тех же ₽100 тыс.

Рассчитать оптимальный портфель для продажи с учетом цен на активы можно в онлайн-калькуляторе на сайте организатора торгов в разделе «Калькулятор выкупа», а также в калькуляторе, который подготовили «Финуслуги». Нужно ввести ISIN бумаг и их количество. Ряд брокеров планируют также предложить клиентам удобное техническое решение для расчета портфеля под обмен.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подпиcал указ № 844, который регламентирует механизм разблокировки активов. По нему стоимость заблокированных бумаг, предложенных к обмену, не должна превышать ₽100 тыс. на одного инвестора, а сам обмен будет добровольным и бесплатным — участникам процесса запрещено взимать комиссии или любые другие платежи. Нерезиденты-покупатели смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).

Организатором особой процедуры торгов между россиянами и иностранцами назначена брокерская компания «Инвестиционная палата». Согласно ее плану, обмен замороженными активами пройдет в четыре этапа: сбор заявок от продавцов-резидентов — 25 марта — 8 мая; формирование лотов — 13–31 мая; сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов — 3 июня — 5 июля; определение цены продажи и акцепт заявок — 29 июля.

До 1 сентября должны быть завершены расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями. Организатор торгов может скорректировать сроки, в этом случае обновленная информация будет опубликована на его сайте.
экономика
активы
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