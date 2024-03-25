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В России
3
16 минут назад

Погранслужба Финляндии заявила об ухудшении ситуации на границе с РФ из-за оттока жителей

Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией.

Отток жителей из населенных пунктов, находящихся у границы Финляндии с Россией, ухудшает ситуацию в приграничье, так как все меньше местных жителей имеют возможность сообщать о нарушениях, - пишет Lenta.ru со ссылкой на слова заместителя командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

"Люди, живущие на границе, очень быстро реагируют на присутствие необычных и неизвестных людей в приграничной зоне и сообщают нам о них. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности", — заявил Ахтиайнен.

Опустение граничащих с РФ территорий, по данным представителя погранслужбы, не представляет серьезной угрозы для безопасности Финляндии, однако "никакие ограждения [на границе с Россией] и технологии не заменят людей" в информировании о ситуации на границе.
Финляндия
граница
отток жителей
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