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В России
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16 минут назад
Погранслужба Финляндии заявила об ухудшении ситуации на границе с РФ из-за оттока жителей
Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией.
"Люди, живущие на границе, очень быстро реагируют на присутствие необычных и неизвестных людей в приграничной зоне и сообщают нам о них. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности", — заявил Ахтиайнен.
Опустение граничащих с РФ территорий, по данным представителя погранслужбы, не представляет серьезной угрозы для безопасности Финляндии, однако "никакие ограждения [на границе с Россией] и технологии не заменят людей" в информировании о ситуации на границе.
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