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В России
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сегодня, 11:25
В результате разведки бурением в руднике «Пионер» найдена вода
Кроме того, есть риск повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера.
"Вчера при бурении скважины на 243-м м удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее о возможном затоплении всей шахты агентству сообщили в оперативных службах.
В министерстве также подтвердили информацию, что есть риск повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера. Будет проведен технический совет по вопросам дальнейших работ, - передает ТАСС.
Бурение трех остальных разведочных скважин продолжается. Уровень поступления грунтовых вод и состояние карьера находятся на контроле. Очищается дно карьера ото льда, готовится подъездной путь для установки насоса.
"Сейчас основная задача - при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", - отметили в МЧС.
18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.
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