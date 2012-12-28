Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
Общество
На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество
Общество
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
Общество
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Общество
В Липецкой области туман, дожди и до +8
Погода в Липецке
56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»
Происшествия
12 человек пострадали в авариях за три дня
Происшествия
У приехавших на такси из Москвы в Елец иностранцев нашли 200 свёртков с наркотиками
Происшествия
«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Общество
Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах
Общество
У приехавших на такси из Москвы в Елец иностранцев нашли 200 свёртков с наркотиками
Происшествия
«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, а коронавирусом — выросла
Здоровье
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Здоровье
56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»
Происшествия
12 человек пострадали в авариях за три дня
Происшествия
В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
Общество
Читать все
В России
16
сегодня, 11:25

В результате разведки бурением в руднике «Пионер» найдена вода

Кроме того, есть риск повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера.



Вода найдена в первой разведочной шахте на руднике "Пионер" в Приамурье, где 18 марта произошел обвал и под завалами находятся 13 человек, - сообщили в МЧС РФ.

"Вчера при бурении скважины на 243-м м удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее о возможном затоплении всей шахты агентству сообщили в оперативных службах.

В министерстве также подтвердили информацию, что есть риск повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера. Будет проведен технический совет по вопросам дальнейших работ, - передает ТАСС.

Бурение трех остальных разведочных скважин продолжается. Уровень поступления грунтовых вод и состояние карьера находятся на контроле. Очищается дно карьера ото льда, готовится подъездной путь для установки насоса.

"Сейчас основная задача - при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", - отметили в МЧС.

18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.


шахта
рудник
прорыв
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru