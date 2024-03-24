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В России
46
56 минут назад

Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Мухаммадсобира Файзова.

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", - передает Lenta.ru.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Фигурантов уголовного дела доставили в суд накануне поздно вечером. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

Первый фигурант, уроженец и гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев, в суде признал вину.

Второй обвиняемый, Рачабализод Саидакрами Муродали, на вопрос о наличии регистрации в России ответил, что зарегистрирован, но не вспомнил, где именно. Он также признал вину.

Третий фигурант, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, был официально трудоустроен разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Последнего обвиняемого, Мухаммадсобира Файзова, доставили в суд на каталке и в медицинском халате. Ранее он работал барбером в Иваново, где и зарегистрирован.

По словам источника СМИ обвиняемые за совершение нападения должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не каждый по отдельности. На банковскую карту им была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей.

Кроме того, двое фигурантов получили инструкции, находясь в Турции, остальных двоих привлекли уже на территории России.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.

Нападение произошло вечером 22 марта, перед выступлением группы "Пикник". Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. 24 марта было объявлено днем траура.
теракт в Крокусе
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