Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
В России
46
56 минут назад
Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Мухаммадсобира Файзова.
32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года.
Фигурантов уголовного дела доставили в суд накануне поздно вечером. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.
Первый фигурант, уроженец и гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев, в суде признал вину.
Второй обвиняемый, Рачабализод Саидакрами Муродали, на вопрос о наличии регистрации в России ответил, что зарегистрирован, но не вспомнил, где именно. Он также признал вину.
Третий фигурант, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, был официально трудоустроен разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Последнего обвиняемого, Мухаммадсобира Файзова, доставили в суд на каталке и в медицинском халате. Ранее он работал барбером в Иваново, где и зарегистрирован.
По словам источника СМИ обвиняемые за совершение нападения должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не каждый по отдельности. На банковскую карту им была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей.
Кроме того, двое фигурантов получили инструкции, находясь в Турции, остальных двоих привлекли уже на территории России.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.
Нападение произошло вечером 22 марта, перед выступлением группы "Пикник". Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. 24 марта было объявлено днем траура.
0
0
0
0
0
Комментарии