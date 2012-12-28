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В России
10
10 минут назад

На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар

Сейчас возгорание уже ликвидировано.

В ночь на 25 марта на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Он также отметил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.

По предварительной версии, объект атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники. По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра, - пишет издание. Однако официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.

Новочеркасская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1965 году в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Как говорится на сайте государственного "Системного оператора", Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность — 2258 МВт.
пожар
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