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В России
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10 минут назад
На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар
Сейчас возгорание уже ликвидировано.
По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Он также отметил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.
По предварительной версии, объект атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники. По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра, - пишет издание. Однако официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.
Новочеркасская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1965 году в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Как говорится на сайте государственного "Системного оператора", Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность — 2258 МВт.
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