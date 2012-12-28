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В России
6
7 минут назад

Двое получили ранения при взрыве у здания полиции в Ереване

Трое вооруженных людей пытались ворваться в здание отдела полиции на востоке Еревана, в районе Нор-Норк, сообщает РБК со ссылкой на МВД.

Они применили гранату, в результате взрыва двое из пытавшихся войти в здание получили ранения и были доставлены в больницу. Третий человек остается напротив здания полиции, его пытаются обезвредить.

Как сообщает издание Sputnik Армения, здание полиции, в которое ворвались вооруженные люди, оцеплено. К зданию стянут спецназ и красные береты. Sputnik Армения пишет, что у здания находятся несколько членов организации «Боевое братство», которые требуют освободить ее сторонников.

Агентство «Арменпресс» со ссылкой на МВД передавало, что 49 человек были задержаны по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. В «Боевом братстве» заявили, что задержанные — члены их организации.

«Всеармянская общественная организация ветеранов войн» («Боевое братство») была создана в 2004 году, сообщается на ее сайте. Она объединяет участников войн и локальных конфликтов в Армении.
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